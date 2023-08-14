Microsoft Copilot будут использовать на производстве

Умный помощник Copilot на базе искусственного интеллекта был впервые представлен в марте текущего года и он уже присутствует на в платформе Microsoft 365, где его активно используют в том числе для автоматического создания текста для презентаций PowerPoint, написания программного кода и многого другого. Теперь Copilot будет внедрен в службу Dynamics 365, используемую сотрудниками корпоративных компаний, которые занимаются выполнением поставленных задач на производстве, при прокладке линий электропередач и многое другое.

С помощью Copilot запросы на обслуживание, отправленные через Outlook, автоматически будут предварительно заполняться информацией, включая количество обращений этого же клиента за услугами ранее. Руководители предприятий смогут просмотреть заказ и оценить сложность задачи перед тем, как отправлять сотрудников. К осени текущего года эти заказы также будут рекомендовать конкретных специалистов для выполнения задания на основе времени путешествия, доступности и навыков. Техники смогут обновлять свой статус работы, например, сообщать, прибыли ли они на место и начали ли решать проблему, а также подробности о возникших проблемах, чтобы менеджеры знали, что происходит с проектом. Это существенный скачок, потому что ранее искусственный интеллект использовали скорее для баловства, так как теперь это реально полезная технология, которая позволит упростить многие процессы. Интересно, как это будет работать на деле.
Elgato готовится запустить магазин приложений для Stream Dec…
Генеральный директор компании Elgato, Джулиан Фест, официально заявил, что платный магазин приложений Str…
Epson представила проектор Pro EX11000 3LCD…
Сегодня компания Epson официально представила новый беспроводной лазерный проектор Pro EX11000 3LCD (рабо…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 113…
Актуальные процессоры от Intel и AMD, а также встроенная в них графика позволяют собирать системы в компа…
Cougar представила кресло NxSys Aero со встроенным вентилято…
На выставке Computex 2023 компания Cougar представила несколько новых игровых кресел, однако, пожалуй, са…
Принтеры HP сломались после неудачного апдейта…
Компания HP столкнулась с проблемой неудачного обновления прошивки, которое привело к неработоспособности…
В Китае представили ПК размером с шоколадку…
Shenzhen Wesion Technology, китайский производитель одноплатных компьютеров, представил свою собственную …
Вышел новый релиз PCI Express 7.0…
Во вторник компания PCI-SIG опубликовала версию 0.3 спецификации PCI Express 7.0, что является значительн…
Гарнитуру Apple Reality Pro точно покажут 5 июня…
Уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности и в последние меся…
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor