Microsoft Copilot будут использовать на производстве

С помощью Copilot запросы на обслуживание, отправленные через Outlook, автоматически будут предварительно заполняться информацией, включая количество обращений этого же клиента за услугами ранее. Руководители предприятий смогут просмотреть заказ и оценить сложность задачи перед тем, как отправлять сотрудников. К осени текущего года эти заказы также будут рекомендовать конкретных специалистов для выполнения задания на основе времени путешествия, доступности и навыков. Техники смогут обновлять свой статус работы, например, сообщать, прибыли ли они на место и начали ли решать проблему, а также подробности о возникших проблемах, чтобы менеджеры знали, что происходит с проектом. Это существенный скачок, потому что ранее искусственный интеллект использовали скорее для баловства, так как теперь это реально полезная технология, которая позволит упростить многие процессы. Интересно, как это будет работать на деле.