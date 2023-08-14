Microsoft Copilot будут использовать на производстве

Умный помощник Copilot на базе искусственного интеллекта был впервые представлен в марте текущего года и он уже присутствует на в платформе Microsoft 365, где его активно используют в том числе для автоматического создания текста для презентаций PowerPoint, написания программного кода и многого другого. Теперь Copilot будет внедрен в службу Dynamics 365, используемую сотрудниками корпоративных компаний, которые занимаются выполнением поставленных задач на производстве, при прокладке линий электропередач и многое другое.

С помощью Copilot запросы на обслуживание, отправленные через Outlook, автоматически будут предварительно заполняться информацией, включая количество обращений этого же клиента за услугами ранее. Руководители предприятий смогут просмотреть заказ и оценить сложность задачи перед тем, как отправлять сотрудников. К осени текущего года эти заказы также будут рекомендовать конкретных специалистов для выполнения задания на основе времени путешествия, доступности и навыков. Техники смогут обновлять свой статус работы, например, сообщать, прибыли ли они на место и начали ли решать проблему, а также подробности о возникших проблемах, чтобы менеджеры знали, что происходит с проектом. Это существенный скачок, потому что ранее искусственный интеллект использовали скорее для баловства, так как теперь это реально полезная технология, которая позволит упростить многие процессы. Интересно, как это будет работать на деле.