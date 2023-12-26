Microsoft Copilot официально вышел на Android

Многие пользователи давно хотели попробовать искусственный интеллект в работе или просто прикоснуться к этому миру высоких технологий, и теперь у них такая возможность появится, потому что официальное приложение Microsoft Copilot теперь доступно для всех желающих на платформе Android. Важно отметить один очень важный момент — приложение бесплатно для всех пользователей, и вам даже не нужно входить в учетную запись, чтобы начать пользоваться функциями на базе искусственного интеллекта. Приложение представляет собой желание компании Microsoft объединить своего чат-бота и другие инструменты искусственного интеллекта в единую службу. Ранее это называлось Bing Chat, но компания считает, что более упрощённый опыт взаимодействия будет удобнее для пользователя и ради этого приложение было переработано с нуля.

Соответственно, уже сейчас Microsoft Copilot появляется в Google Play Store по всему миру, но, как и всегда, потребуется некоторое время, прежде чем приложение появится во всех регионах — нужно немного подождать. И при этом стоит отметить, что версия для iOS всё ещё отсутствует — вероятно, в компании сделали акцент на более массовых устройствах по всему миру. Самое время попробовать новый софт, оценить его возможности и тогда можно будет говорить о том, что Microsoft действительно совершила небольшую революцию на рынке высоких технологий. Ведь для доступа к другим чат-ботам на базе ИИ нужно регистрировать аккаунт и даже платить деньги.