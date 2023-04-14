Microsoft Edge получил очень полезную функцию

Microsoft Edge тестирует новую функцию, которая может сделать его боковую панель ещё более полезной — дело в том, что в версии Edge Canary 114.0.1789.0 вы можете отсоединить боковую панель браузера и прикрепить её к рабочему столу своего компьютера. Просто нажмите кнопку «Отсоединить от Edge» внизу боковой панели, и Edge автоматически закрепит боковую панель справа на вашем рабочем столе. Боковая панель будет оставаться на экране даже при сворачивании Edge, позволяя вам получать доступ к чат-боту на основе искусственного интеллекта Bing и другим инструментам без открытой веб-страницы. Чтобы повторно прикрепить боковую панель, просто нажмите ту же кнопку, которую использовали для ее отсоединения. По информации издания Windows Central, эта функция доступна только для некоторых пользователей Edge Canary и в ветке Dev, поэтому вы можете её не увидеть, даже если имеете доступ к любому из этих каналов.

Боковая панель Edge поставляется с различными инструментами, включая чат-бота на основе искусственного интеллекта и генератор изображений, которые Microsoft недавно добавила в свой арсенал. Вы также можете использовать боковую панель, чтобы быстро получать доступ к электронной почте, открывать Microsoft Office, играть в игры и получать доступ к закреплённым сайтам на ваш выбор. Эта универсальность делает понятным, почему Microsoft экспериментирует с возможностью отсоединения боковой панели. Например, если вы используете приложение Microsoft Word на своём компьютере, вы можете держать боковую панель открытой, чтобы получить доступ к чат-боту Bing и быстро найти информацию.