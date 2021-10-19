Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition будет включать поддержку DirectX 12

Переход на DirectX 12 также откроет двери для трассировки лучей в Microsoft Flight Simulator в будущем. Эффекты должны включать улучшенную воду, улучшенные тени и обычные отражения, которые мы ожидаем увидеть в играх с трассировкой лучей. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition также включает доступ к отдельному режиму Reno Air Races, который позволяет игрокам соревноваться со своими друзьями и другими онлайн-пилотами в соревновательном многопользовательском режиме. Пакет расширения Reno Air Races - первое крупное расширение для Microsoft Flight Simulator, созданное по образцу знаменитого национального чемпионата STIHL по воздушным гонкам.