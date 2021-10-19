Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition будет включать поддержку DirectX 12

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition выходит 18 ноября с поддержкой DirectX 12. Бесплатное обновление будет включать в себя пять новых самолетов, восемь новых аэропортов, а также новые полеты и обучающие программы. Большим дополнением станет поддержка DirectX 12 для игроков на ПК. Разработчики Microsoft Flight Simulator , уже выпустили обновление в начале этого года, которое включало значительные улучшения производительности ПК. Это новое обновление DirectX 12 должно еще больше улучшить ситуацию на некоторых ПК, поскольку DirectX 12 включает более эффективное использование ЦП.

Переход на DirectX 12 также откроет двери для трассировки лучей в Microsoft Flight Simulator в будущем. Эффекты должны включать улучшенную воду, улучшенные тени и обычные отражения, которые мы ожидаем увидеть в играх с трассировкой лучей. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition также включает доступ к отдельному режиму Reno Air Races, который позволяет игрокам соревноваться со своими друзьями и другими онлайн-пилотами в соревновательном многопользовательском режиме. Пакет расширения Reno Air Races - первое крупное расширение для Microsoft Flight Simulator, созданное по образцу знаменитого национального чемпионата STIHL по воздушным гонкам.
Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition
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