Microsoft HoloLens уже испытали американские военные

Когда-то давно один учёный сказал, что все передовые разработки так или иначе отправляются в армию. Это, конечно, сильно притянутое за уши выражение, но на деле именно так и получается — все передовые разработки в медицине, технике, электронике и не только попадают на поле боя в том или ином виде. Это же произошло и со шлемом дополненной реальности Microsoft HoloLens, который выглядит весьма привлекательно в условиях дома, но шлем уже используют военные на тренировках. Оказалось, что американские военные задействовали шлемы дополненной реальности для тренировки штурма зданий и прочих заданий, выполняемых пехотой, чтобы быстрее координировать солдат и предоставлять им данные в режиме реального времени. И испытания прошли более чем успешно.

Оказалось, что Microsoft HoloLens более чем пригодны для данных задач — человек в ходе операции получает изображения или информацию непосредственно с экрана устройства, который не мешает ему взаимодействовать с окружающей средой и эффективно оценивать ситуацию. И если раньше командование могло передавать штурмовым или спасательным отрядам только звуковую информацию посредством наушников, то теперь при помощи Microsoft HoloLens можно передавать изображения, карты, направлять сотрудников специальных служб и не только. Крайне интересная сфера применения, которая показывает, что на самом деле Microsoft HoloLens далеко не игрушка, а вполне пригодный для работы инструмент. В самых разных сферах.
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