Microsoft Paint получил важнейшее обновление

Стоит отметить, что хотя в мире предостаточно сторонних бесплатных редакторов изображений, встроенный инструмент Microsoft Paint остается очень популярным решением, и теперь он получает несколько серьёзных обновлений, которые многим понравятся. Участники программы Windows Insiders в каналах Dev или Canary теперь могут обновить Paint до версии 11.2308.18.0 — в этой версии добавлена поддержка слоёв изображения с возможностью создания прозрачных слоёв. В последней версии Paint также появился инструмент автоматического удаления фона, который впервые появился в версии 11.2306.30.0, также предназначенной для Windows Insiders. Соответственно, теперь в правой части ленты появилась кнопка Слои, нажав которую вы увидите список доступных слоёв.

Дополнительные слои можно добавить, нажав кнопку +, при добавлении нового слоя он автоматически становится прозрачным. Если прозрачность сохраняется для всех видимых слоёв и сохранить изображение в формате PNG, то прозрачность будет сохранена и в конечном изображении. Тогда при импорте PNG-изображения в другой графический редактор фон будет отсутствовать, тогда как ранее прозрачные элементы изображения делали белыми. Конечно, это не делает инструмент лучше, чем профессиональные решения, но это упрощает работу с базовыми вещами. Теперь вам не нужно качать дополнительный софт или покупать его, если вам достаточно просто склеить несколько изображений и удалить при этом фон картинки.
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