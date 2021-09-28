Microsoft Store теперь поддерживает сторонние маркетплейсы

Как оказалось, Microsoft на самом деле не выдавала желаемое за действительное, когда заявила, что хочет, чтобы в официальном разделе-магазине Windows 11 было больше сторонних магазинов с различными приложениями. Известное издание The Verge отмечает, что новые политики Microsoft Store теперь допускают сторонние приложения для витрин. И нет, Amazon Appstore — не единственный партнер, который присоединится к маркетплейсу в обозримом будущем. Например, Epic Games Store также появится в Microsoft Store в «следующие несколько месяцев». Как и было обещано, Microsoft не будет требовать долю выручки от этих магазинов, что делает их реализацию очень даже приятной для издателя — он получает возможность получать дополнительную прибыль.

Ослабленная политика компании в отношении конкурирующих браузеров (которая теперь позволяет использовать браузеры с движками сторонних разработчиков) также приносит свои плоды. Opera и Яндекс.Браузер появятся в Microsoft Store, чтобы составить конкуренцию Edge. К сожалению, здесь нет упоминания о Steam, GOG или других известных магазинах приложений и игр. Возможно, в Microsoft просто не хотят спешить и запускать всех разработчиков и издателей в свой маркетплейс, но в любом случае это отличные новости. Если вам удобнее пользоваться встроенным магазином приложений и не ставить дополнительный софт, то новая политика компании позволит отказаться от сторонних лаунчеров. Для геймеров это очень желанно.