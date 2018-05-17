Microsoft Surface Hub 2 на 50 дюймов

Появилась первая информация о компьютере Microsoft Surface Hub 2, который компания вроде как планирует в будущем выпускать в массовое производство. Дело в том, что первая версия компьютера не получила широкого распространения — слишком дорогое устройство получилось, чтобы компании закупали такие махины себе в офис. Теперь пришло время попробовать вторую версию компьютера с диагональю 50 дюймов. Этот компьютер выглядит как большой телевизор с сенсорным дисплеем, так что вы можете удобно рисовать на нем, обсуждать какие-то проекты и все в таком духе. Помимо этого, производительная начинка и поддержка множества одновременных нажатий позволяет работать с компьютером целой команде пользователей, демонстрируя самые разные варианты контента. Посмотрим сколько эта штука будет стоить.