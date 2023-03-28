Microsoft Teams получила обновление с 3D-аватарами

Microsoft теперь позволяет пользователям Teams создавать 3D-аватар для использования на встречах вместо того, чтобы показывать себя на камере или даже иметь веб-камеру, что, конечно, крайне удобно. Стоит отметить, что Microsoft тестировала эти 3D-аватары в течение последнего года и теперь готова позволить пользователям Microsoft Teams попробовать их в общедоступном предварительном просмотре уже сегодня. Эти новые аватары в Microsoft Teams будут анимироваться на основе только ваших вокальных подсказок, так что, если вы используете ПК, у которого нет веб-камеры, они все равно будут функционировать хорошо. Кроме того, Microsoft начинает публичный предварительный просмотр сегодня и планирует широко внедрить эти аватары в мае для всех пользователей, а не только в формате предварительного доступа.

Преимущество данного решения в том, что пользователям не всегда удобно включать веб-камеру, так как на заднем плане могут играть дети или просто человек не успел убрать в комнате, так что ему не хотелось бы, чтобы кто-то видел всё это. Или же человек заболел и не очень хорошо себя чувствует или выглядит непрезентабельно, но при этом ему нужно поговорить с клиентами или работодателем. Во всех этих сценариях пользователь получает достаточно удобный инструмент, который позволяет не подключаться к видео и не показывать себя, но при этом иметь аватар, который взаимодействует с другими участниками видеосовещания. Крайне интересная штука.