Microsoft Teams теперь поддерживает пространственный звук

После нескольких месяцев тестирования, Microsoft официально внедрила пространственный звук в своё приложение Teams для проведения видеоконференций на операционных системах Windows и macOS. Соответственно, теперь реализация пространственного звука от Microsoft позволяет голосам всех участников звонка звучать так, будто они разбросаны по экрану, и у каждого человека есть определённое положение, зависящее от его местоположения на экране. «Пространственный звук Teams выравнивает звуковую сцену, чтобы пользователи легче определяли, кто говорит, лучше понимали, когда несколько дикторов говорят одновременно, а также меньше уставали в процессе работы и длительных видеоконференций», — официально сообщили в компании Microsoft.

Однако у Microsoft возникли проблемы с пространственным звуком у беспроводных наушников и гарнитур с Bluetooth — по крайней мере, на данный момент. «Обратите внимание, что для использования передовой функции требуется устройство с поддержкой стереозвука — проводные наушники или ноутбуки с поддержкой стереозвука. Устройства Bluetooth в настоящее время не поддерживаются из-за ограничений протокола. Поддержка устройств Bluetooth с поддержкой стереозвука следующего поколения LE Audio будет доступна». Это значит, что если ваша беспроводная гарнитура подключается через USB-адаптер, возможно, вы также сможете воспользоваться пространственным звуком. Осталось лишь посмотреть и решить, насколько это удобно.