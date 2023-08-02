Microsoft Teams теперь поддерживает пространственный звук

После нескольких месяцев тестирования, Microsoft официально внедрила пространственный звук в своё приложение Teams для проведения видеоконференций на операционных системах Windows и macOS. Соответственно, теперь реализация пространственного звука от Microsoft позволяет голосам всех участников звонка звучать так, будто они разбросаны по экрану, и у каждого человека есть определённое положение, зависящее от его местоположения на экране. «Пространственный звук Teams выравнивает звуковую сцену, чтобы пользователи легче определяли, кто говорит, лучше понимали, когда несколько дикторов говорят одновременно, а также меньше уставали в процессе работы и длительных видеоконференций», — официально сообщили в компании Microsoft.

Однако у Microsoft возникли проблемы с пространственным звуком у беспроводных наушников и гарнитур с Bluetooth — по крайней мере, на данный момент. «Обратите внимание, что для использования передовой функции требуется устройство с поддержкой стереозвука — проводные наушники или ноутбуки с поддержкой стереозвука. Устройства Bluetooth в настоящее время не поддерживаются из-за ограничений протокола. Поддержка устройств Bluetooth с поддержкой стереозвука следующего поколения LE Audio будет доступна». Это значит, что если ваша беспроводная гарнитура подключается через USB-адаптер, возможно, вы также сможете воспользоваться пространственным звуком. Осталось лишь посмотреть и решить, насколько это удобно.
Elgato готовится запустить магазин приложений для Stream Dec…
Генеральный директор компании Elgato, Джулиан Фест, официально заявил, что платный магазин приложений Str…
ASUS получила лицензию на компьютеры NUC…
На прошлой неделе Intel объявила о прекращении производства своих компактных компьютеров NUC, однако у фа…
Mac Pro поступит в продажу с серьёзным багом…
Совсем недавно компания Apple официально анонсировала новый компьютер Mac Pro, оснащенный процессором M2 …
Китайский бренд обещает игровые ПК на Intel Core i5-14600K в…
Вчера информационное издание ITHome сообщило, что китайский бренд, который занимается производством компь…
Steam Deck поддерживает уже 75% протестированных игр…
Игровые возможности Steam Deck постепенно и постоянно расширяются, и новые данные показывают, что 75% про…
ASUS ROG Ally сжигает карты памяти…
Некоторое время назад сразу несколько пользователей портативного компьютера ASUS ROG Ally сообщили о проб…
Портативные консоли получат съёмные аккумуляторы…
На прошлой неделе Европейский союз согласовал временное принятие нового регламента, который укрепляет пра…
Apple бесплатно предоставит Vision Pro разработчикам софта…
По официальной информации от самой компании Apple, шлем дополненной реальности Apple Vision Pro для обычн…
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor