Microsoft анонсировала Minecraft Earth в духе Pokemon Go

В начале мая Microsoft тизерила Minecraft с дополненной реальностью, а сегодня компания официально анонсировала Minecraft Earth.

По словам разработчиков, в игре геймеры смогут заниматься привычными вещами, вроде строительства, исследования мира, охоты на монстров и выполнения заданий. Отличие в том, что теперь картой станет реальная шарообразная Земля, а не квадратная и виртуальная. В Minecraft Earth также добавят уже знакомых фанатам игры зверей, предметы и растения. Режим выживания тоже оставили, только теперь монстров придется выслеживать с помощью смартфона.

Minecraft Earth будет бесплатной, но разработчики обещают, что не будут добавлять лутбоксы. Поиграть геймеры смогут уже летом 2019 года на Android и iOS, когда начнется закрытый бета-тест. Чтобы поучаствовать в тестировании, нужно заполнить форму и зарегистрироваться. Запустят Minecraft Earth во всех регионах, но поочередно для «лучшего игрового опыта».