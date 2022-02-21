Microsoft анонсировала системные требования для запуска приложений Android в Windows 11

Microsoft наконец-то сделала возможным запуск приложений Android в Windows 11. Если вы используете Windows 11 на своем ПК, теперь вы можете установить Amazon Appstore, чтобы просматривать и устанавливать более 1000 приложений для Android. В то время как Windows 11 имеет свой собственный набор минимальных системных требований — то, что привлекло больше внимания, чем сама новая ОС, когда она была первоначально выпущена в прошлом году.

Компания поделилась следующими минимальными требованиями, необходимыми для запуска приложений Android на вашем ПК в Windows 11:
  • Оперативная память: 8 ГБ (минимум) | 16 ГБ (рекомендуется)
  • Тип хранилища: твердотельный накопитель (SSD)
  • Процессор: Intel Core i3 8-го поколения (минимум) или выше, AMD Ryzen 3000 (минимум) или выше, Qualcomm Snapdragon 8c (минимум) или выше
  • Архитектура процессора: x64 или ARM64
  • Платформа виртуальной машины должна быть включена
Большинство из этих спецификаций довольно стандартны для любой современной системы, но соблюдение рекомендуемых 16 ГБ ОЗУ может стать проблемой для большинства пользователей.
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