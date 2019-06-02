Microsoft: более миллиона компьютеров по всему миру всё еще уязвимы для вирусов

2019-06-02, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Microsoft; [59]
В мае 2019 года Microsoft удалось найти в Windows серьезную уязвимость, через которую могли распространяться вирусы-вымогатели WannaCry и Petya. Однако пользователи вовсе не торопятся качать обновления безопасности.

Как сообщает Microsoft, по всему миру существует как минимум миллион уязвимых для хакерских атак систем. Представители корпорации уверены, что для исправленной в мае уязвимости уже существует эксплойт. И если атаки всё еще не было — это вовсе не значит, что её не будет.

Майское обновление безопасности включает в себя исправление уязвимости кода в службе удаленных рабочих столов, которая существует в Windows XP, Windows 7 и их серверных версиях, таких как Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Несмотря на то, что все эти системы считаются устаревшими, они всё еще популярны у большинства пользователей, особенно в корпоративных средах. Microsoft настоятельно рекомендует системным администраторам как можно быстрее обновить все устройства.

Комментарии:
LEGO выпустила юбилейный набор конструкт...
LEGO выпустила юбилейный набор конструктЭтим летом исполняется 50 лет миссии Аполлон-11 и Lego уже готовится к празднованию с новым набором лунны...
Samsung Galaxy Note 10 получит быструю з...
Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зGalaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт. Для сравнения, Galaxy S10 и прошлогодний Galaxy N...
Xiaomi троллит OnePlus 7 и Роберта Дауни...
Xiaomi троллит OnePlus 7 и Роберта ДауниКомпания Xiaomi, выпустив новый флагман своего суббренда Redmi K20, не упустила возможности подколоть одн...
Honor представила портативную колонку Ru...
Honor представила портативную колонку RuСуббренд Huawei Honor выпустил миниатюрную колонку Rubik’s Cube Bluetooth Speaker с ярким дизайном и низк...
Samsung Galaxy M40 может оказаться переи...
Samsung Galaxy M40 может оказаться переи11 июня компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy M40. ...
Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5...
Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5Согласитесь, практически у каждого в «вооружении» есть сразу несколько мобильных устройств: смартфон, пла...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портовОбзор ORICO QSL-5U. Сетевая зарядка на 5 USB-портов
Обзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАчОбзор HARPER PB-10011. Лучший Power Bank на 10000 мАч
Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий
Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами
Обзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратораОбзор KINGSTON High Endurance microSD Card (SDCE/32GB). Лучшая карта памяти для видеорегистратора
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма н...
Предварительный обзор Vivo Z5x. Весьма нМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят достаточно дорого и когда какая-то компания показывае...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выж...
Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выжЯ некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег....
Компания NAVITEL обновила модельный ряд ...
Компания NAVITEL обновила модельный ряд Сейчас мало какая поездка на автомобиле обходится без навигатора или видеорегистратора: первый позволяет ...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилка...
Обзор Dauntless. Красивая гриндилкаНа просторах интернета только ленивый не написал об игре Dauntless, которая буквально за несколько дней с...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. Оч...
Предварительный обзор MSI GT76 Titan. ОчМногие пользователи привыкли, что игровые ноутбуки используются исключительно для игр и не для чего более...
Обзор Satisfactory. Строим заводы...
Обзор Satisfactory. Строим заводыПришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor