Microsoft будет использовать искусственный интеллект для программы культурного наследия.

Microsoft направит 10 миллионов долларов в проект ИИ(искусственный интеллект), который фокусируется на материальном и нематериальном культурном наследии. Новая пятилетняя программа имеет следующие основные области: люди, места, языки и исторические артефакты.

Он «будет использовать искусственный интеллект для работы с некоммерческими организациями, университетами и правительствами по всему миру , чтобы помочь сохранить языки, на которых мы говорим, места , где мы живем и артефакты , которыми мы дорожим» , пишет Смит в своем блоге . В парижском музее Musée des plan-Reliefs компания стремится создать совершенно новый музейный опыт. Также в списке есть Мексика, где Microsoft сохраняет и переводит языки с помощью ИИ. Компания также заявила, что в то время как их бизнес продвигает технологии, «технологии должны уважать и даже помогать защищать вечные ценности мира».