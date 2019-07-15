Microsoft будет удалять заброшенные аккаунты после 2 лет бездействия

Компания Microsoft изменила правила для неактивных аккаунтов и вскоре начнет удалять заброшенные учетные записи.

Если раньше удалялись только аккаунты, неактивные в течение 5 лет, то теперь этот срок сократили до 2 лет. То есть чтобы сохранить свою учетную запись — необходимо заглядывать в нее хотя бы раз в 2 года. Иначе Microsoft автоматически удалит ее. Таким образом компания будет бороться с «мертвыми», заброшенными и дублирующими аккаунтами, расчищать место для новых пользователей и расширять список доступных имен.

Но удалять будут не все аккаунты. В безопасности учетные записи, с которых оформляли подписки на сервисы, совершали любые покупки или на которых остались средства. То есть даже если вы пользуетесь только Microsoft Office или Xbox Live либо хоть однажды тратили деньги — можете не переживать за свой аккаунт. Изменения вступают в силу 30 августа.