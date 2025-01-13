Microsoft делает ставку на ИИ-сервисы

Компания Microsoft, судя по информации из сети, создаёт новую инженерную группу, ориентированную на искусственный интеллект. Эта группа объединит различные команды специалистов в компании, чтобы создавать платформу и инструменты ИИ для самой Microsoft и её клиентов. Чтобы подготовиться к масштабным изменениям на рынке, Microsoft должна сосредоточиться на создании передовых предложений на базе искусственного интеллекта. И на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что на данный момент все крупные компании активно работают над данным направлением. И есть ощущение, что та компания, которая дальше всех продвинется в развитии искусственного интеллекта, будет иметь преимущество над оппонентами по рынку, а значит, сможет зарабатывать больше денег со своих сервисов.

Фактически, Microsoft направляет весь свой отдел разработки на работу с искусственным интеллектом. Речь идёт в том числе о специалистах, которые работают над проектами вроде Azure AI Foundry, GitHub и VS Code, Visual Studio и .NET, хотя, безусловно, ресурсы на эти направления всё равно будут выделяться и проекты будут развиваться в будущем. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что компания хочет стать лидером на рынке искусственного интеллекта, так что в ближайшие лет десять работы будут вестись именно в этом направлении. И другие крупные компании, скорее всего, будут работать в этом же направлении, потому что Microsoft не единственная до этого додумалась.