Microsoft добавит бесплатный VPN в браузер Microsoft Edge

Согласно документу, недавно опубликованному на веб-сайте Microsoft, веб-браузер Microsoft Edge получит бесплатный VPN, который получит название Microsoft Edge Secure Network.

Microsoft Edge Secure Network будет поддерживаться Cloudflare, одним из самых надежных DNS-хостов. Функция будет направлена ​​на защиту устройства и конфиденциальных данных. Эта функция, которая находится на ранних стадиях разработки, доступна некоторым пользователям Edge Canary. При этом это не полноценный VPN-сервис, предлагаемый в конкурирующих браузерах, таких как Opera. Согласно Microsoft, функция Microsoft Edge Secure Network отправляет трафик через зашифрованный канал для создания безопасного соединения, это означает, что даже URL-адреса HTTP могут быть защищены, чтобы мошенникам было труднее получить данные и исключить любую возможность онлайн-отслеживания.

Cloudflare будет поддерживать конфиденциальность и собирать только ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных - подтвердила компания. Microsoft обещает удалять данные диагностики и поддержки, которые она собирает каждые 25 часов. Кроме того, пользователи, которые входят в систему с учетной записью Microsoft, получат 1 ГБ бесплатных данных для использования каждый месяц.
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQL…
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQLКомпания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Game Ready 512.59 WHQL. Обновление доб…
Вышла обновленная утилита AMD Ryzen Master Utility (2.9.0.20…
Вышла обновленная утилита AMD Ryzen Master Utility (2.9.0.20В последней версии 2.9.0.2093 AMD Ryzen Master утилита предлагает возможность активировать автоматический…
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce 511.65 WHQL…
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce 511.65 WHQLНовейший драйвер NVIDIA GeForce 511.65 WHQL добавляет поддержку новой игры Dying Light 2: Stay Human. Игр…
Google выпустила экстренное обновление безопасности для брау…
Google выпустила экстренное обновление безопасности для брауКомпания Google выпустила чрезвычайное экстренное обновление безопасности для браузера Chrome. …
FinalWire выпускает утилиту AIDA64 версии v6.70…
FinalWire выпускает утилиту AIDA64 версии v6.70Разработчик FinalWire выпускает новый драйвер AIDA64 версии v6.70 (AIDA64 Extreme 6.70, AIDA64 Engineer 6…
CPU-Z выпускает новое обновление с поддержкой будущих процес…
CPU-Z выпускает новое обновление с поддержкой будущих процесCPU-Z — это бесплатная утилита, которая собирает информацию об основных устройствах системы. Программа мо…
Выпущен бета-драйвер AMD Software Adrenalin 22.4.2 с оптимиз…
Выпущен бета-драйвер AMD Software Adrenalin 22.4.2 с оптимизAMD выпустила последнюю версию AMD Software Adrenalin. Бета-версия 22.4.2 добавляет оптимизацию для "Vamp…
AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Software Adre…
AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Software AdreНовый драйвер включает в себя оптимизацию для игры Total War: Warhammer III. Обновление оптимизирует AMD …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor