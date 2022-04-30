Microsoft добавит бесплатный VPN в браузер Microsoft Edge

Согласно документу, недавно опубликованному на веб-сайте Microsoft, веб-браузер Microsoft Edge получит бесплатный VPN, который получит название Microsoft Edge Secure Network.

Microsoft Edge Secure Network будет поддерживаться Cloudflare, одним из самых надежных DNS-хостов. Функция будет направлена ​​на защиту устройства и конфиденциальных данных. Эта функция, которая находится на ранних стадиях разработки, доступна некоторым пользователям Edge Canary. При этом это не полноценный VPN-сервис, предлагаемый в конкурирующих браузерах, таких как Opera. Согласно Microsoft, функция Microsoft Edge Secure Network отправляет трафик через зашифрованный канал для создания безопасного соединения, это означает, что даже URL-адреса HTTP могут быть защищены, чтобы мошенникам было труднее получить данные и исключить любую возможность онлайн-отслеживания.

Cloudflare будет поддерживать конфиденциальность и собирать только ограниченный объем диагностических и вспомогательных данных - подтвердила компания. Microsoft обещает удалять данные диагностики и поддержки, которые она собирает каждые 25 часов. Кроме того, пользователи, которые входят в систему с учетной записью Microsoft, получат 1 ГБ бесплатных данных для использования каждый месяц.