Microsoft добавляет новые функции в Windows 365 Cloud

Microsoft анонсировала несколько новых функций для Windows 11 и своего набора приложений для улучшения «гибридных режимов работы», позволяющих сотрудникам использовать свои собственные компьютеры для безопасного доступа к службам компании, независимо от того, находятся ли они в офисе или работают дома.

Windows 365 — это облачный виртуальный ПК, настроенный для работы из дома или удаленной работы. Теперь есть несколько способов получить к нему доступ — вы можете запустить его как приложение или рассматривать как виртуальный рабочий стол. Есть даже способ заставить ПК загружаться прямо в Windows 365, если вы собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Хотя Windows 365 в основном работает в облаке, она также может работать в автономном режиме. При следующем подключении к Интернету система синхронизирует все внесенные вами изменения. Windows 365 позволяет продолжить работу с того места, где вы остановились, независимо от того, находитесь ли вы в офисе, дома или в командировке.

Microsoft улучшила Teams для Windows 11 несколькими полезными функциями. Улучшен эффект размытия заднего фона удерживая вас в центре кадра. Также ожидается снижение фонового шума. Microsoft также работает над Live Captions, которая поможет глухим и слабослышащим, а также тем, кто изучает новый язык. Live Captions будет доступен для всех приложений в Windows, а не только для Teams, поэтому вы сможете использовать их с другими службами конференций и потоковой передачи.

File Explorer наконец-то получил долгожданное средство повышения производительности — вкладки. Эта функция изначально планировалась для Windows 10, но в итоге была отменена. Вкладки помогут вам упорядочить окна проводника, файловый менеджер также будет предлагать контекстно-зависимые предложения, отображая соответствующий контент (локальные файлы и файлы из облака).
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