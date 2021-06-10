Microsoft готовит к релизу Windows 11

Некоторое время назад на просторах интернета появился новый миф о том, что компания Microsoft на самом деле не будет выпускать крупный апдейт для Windows 10 — вместо этого производитель выпустит в свет новую операционную систему, которая получит название Windows 11. Это вполне логичный шаг, так как компания уже достаточно давно представила свою текущую операционную систему, да и сама Microsoft активно подливает масла в огонь — то и дело в сети появляются новые тизеры, которые демонстрируют нам намёки именно на эту систему. Теперь вот производитель выпустил на официальном канале видео, в котором звуки заставок предыдущих операционных систем замедлили на 4000%, предоставив довольно странный звуковой ряд. Но это не самое главное — на самом деле куда важнее другая информация.

Дело в том, что у данного видеоролика длина видеоряда составляет ровно 11 минут — и это уже не может быть просто совпадением. Ранее компания показала тизер, намекающий на цифры 11, потом в сети инсайдеры рассказали, что крупный апдейт, который готовит компания, на самом деле является отдельной операционной системой с номером 11. А теперь вот видео, длинной именно 11 минут — это не может быть совпадением. Либо сама Microsoft умело спекулирует на общественном резонансе, что маловероятно, либо новая версия операционной системы действительно уже на подходе. Вопрос только в том, что она привнесёт для пользователей и будет ли переход на неё настолько же удобным и плавным, как ранее.