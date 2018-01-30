Microsoft и PlayFab

Компания Microsoft объявила о покупке облачной игровой платформы PlayFab. PlayFab называет себя «наиболее полноценной backend-платформой, созданной исключительно для онлайн-игр», и хвастается поддержкой мобильных устройств, персональных компьютеров и консолей. Речь идёт о Microsoft Azure — облачной вычислительной платформе, использующей физические центры обработки данных для поддержания работы компаний по всему миру. Сервис, в частности, считается привлекательным для игровых компаний — на его мощностях, например, работает многопользовательский шутер от первого лица Titanfall.

PlayFab обслуживает более 1,2 тыс. онлайн-игр Disney, NBC Universal, Wizards of the Coast, Nickelodeon, Bandai Namco, Rovio, Capcom и других компаний. Сервисы облачной платформы используются во множестве мобильных проектов.