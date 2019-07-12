Microsoft избавит Windows 10 от паролей

Microsoft планирует, чтобы ПК с Windows 10 работали без паролей. Скоро вы сможете включить безпарольный вход для учетных записей Microsoft на устройстве Windows 10. Это означает, что ПК будут использовать проверку подлинности лица Windows Hello, отпечатки пальцев или PIN-код. Параметр пароля просто исчезнет с экрана входа в систему, если вы решите включить эту новую функцию « сделать ваше устройство без пароля ».

Microsoft утверждает, что PIN-код намного безопаснее, чем пароль, благодаря неизвестным переменным и тому факту, что код хранится на устройстве, а не передается онлайн. Windows 10 хранит ваш закрытый ключ на устройстве с доверенным платформенным модулем (TPM), который является безопасным чипом, который хранит PIN-код только для вашего устройства. Серверы могут быть скомпрометированы и пароли украдены, но ПИН Windows Hello не пострадает.

Microsoft пытается убедить пользователей Windows 10 выбрать двухфакторные процессы аутентификации, такие как обычные SMS, отдельное приложение Microsoft Authenticator, Windows Hello или даже физические ключи безопасности со стандартом FIDO2. Благодаря последнему обновлению Windows 10 мая 2019 года вы даже можете настроить и войти в ПК с Windows 10, используя только номер телефона в учетной записи Microsoft.