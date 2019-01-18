Microsoft может представить HoloLens 2 на MWC 2019

Microsoft может представить новую гарнитуру дополненной реальности - HoloLens 2, на предстоящем MWC 2019.

Технический гигант разослал приглашение для прессы, в котором говорится, что на конференции будет организовано мероприятие, среди докладчиков - технический специалист Алекс Кипман и генеральный директор Сатья Наделла.

Алекс Кипман создал первую гарнитуру HoloLens, которая впервые была продемонстрирована в 2015 году и версия об анонсе новой модели вполне обоснована. MWC 2019 будет проходить с 25 по 28 февраля 2019 года в Барселоне.