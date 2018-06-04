Microsoft может выкупить GitHub

2018-06-04, Автор - Нияз Дусталев; [63]
Недавно Microsoft провела переговоры о покупке GitHub. За прошедшие годы у компаний были разговоры о работе, но разговоры стали более серьезными в последние несколько недель.
GitHub - один из самых важных инструментов, используемых разработчиками программного обеспечения сегодня, поэтому Microsoft будет откатывать важнейшую часть экосистемы. От самых маленьких стартапов до гигантов, таких как Microsoft, компании используют облачный сервис для совместной работы с кодом. По данным Bloomberg, у GitHub есть «27 миллионов разработчиков программного обеспечения, работающих на 80 миллионов репозиториев кода». Microsoft является ведущим участником сайта, и более 1000 сотрудников активно продвигают код в хранилищах на GitHub.


Комментарии:
GeIL анонсировала память Super Luce RGB ...
GeIL анонсировала память Super Luce RGB GeIL - Golden Emperor International Ltd. - один из ведущих мировых производителей комплектующих для ПК ,о...
Ноутбук ASUS ROG GL504 наделена клавиату...
Ноутбук ASUS ROG GL504 наделена клавиатуКомпания ASUS готовит к выпуску портативный 15,6-дюймовый компьютер ROG GL504 с разрешением 1920 на 1080...
HyperX усовершенствовала игровую мышь Hy...
HyperX усовершенствовала игровую мышь HyHyperX®, игровое подразделение Kingston® Technology Company, Inc., объявляет о начале поставок усовершенс...
Появились новые изображения смартфона Le...
Появились новые изображения смартфона LeВ сети появилась информация и фотография нового смартфона Lenovo L78011 с вырезом на экране. Основой апп...
Xbox может получить помощника Google, Al...
Xbox может получить помощника Google, AlКонсоль XBox One может получить обновление с тремя цифровыми голосовыми помощниками, Google Assistent, Co...
Microsoft может выкупить GitHub...
Microsoft может выкупить GitHubНедавно Microsoft провела переговоры о покупке GitHub. За прошедшие годы у компаний были разговоры о рабо...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для геймингаОбзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для гейминга
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкойОбзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игровая мышь с подсветкой
Обзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройствоОбзор ORICO CSE 6U. Сетевое зарядное устройство
Обзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймераОбзор Crown CMGH-102T. Отличное решение для геймера
Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor