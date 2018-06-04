Microsoft может выкупить GitHub...

Недавно Microsoft провела переговоры о покупке GitHub. За прошедшие годы у компаний были разговоры о работе, но разговоры стали более серьезными в последние несколько недель.GitHub - один из самых важных инструментов, используемых разработчиками программного обеспечения сегодня, поэтому Microsoft будет откатывать важнейшую часть экосистемы. От самых маленьких стартапов до гигантов, таких как Microsoft, компании используют облачный сервис для совместной работы с кодом. По данным Bloomberg, у GitHub есть «27 миллионов разработчиков программного обеспечения, работающих на 80 миллионов репозиториев кода». Microsoft является ведущим участником сайта, и более 1000 сотрудников активно продвигают код в хранилищах на GitHub.