Microsoft начала очень агрессивно рекламировать Windows 11

Компания Microsoft уже несколько месяцев пытается убедить пользователей операционной системы Windows 10 перейти на Windows 11, готовясь к завершению поддержки Windows 10 в октябре 2025 года. Например, в начале этого года компания начала использовать полноэкранные уведомления, чтобы предупреждать пользователей о прекращении поддержки их операционной системы, а теперь Microsoft применяет аналогичные сообщения, чтобы склонить людей к покупке новых компьютеров с уже установленной Windows 11. Да, на прошлых выходных пользователи Windows 10 начали замечать новые полноэкранные уведомления на своей системе — в них Microsoft предлагает, например, «раскрыть больше возможностей с новым ПК на Windows 11» или «перейти на компьютеры с Copilot Plus».

Ссылка в данном баннере ведёт на рекламный сайт, где представлены предложения по покупке новых устройств с Windows 11. Однако в уведомлениях по-прежнему нет информации о том, что пользователи Windows 10 могут безопасно продолжать пользоваться системой и после 14 октября 2025 года. Суть в том, что компания Microsoft впервые предлагает услугу продлённого обновления безопасности для обычных пользователей за 30 долларов в год. А корпоративные клиенты вовсе смогут приобрести дополнительные обновления сроком до трёх лет. Подобная стратегия уже применялась ранее — когда-то очень давно компания Microsoft активно продвигала обновления до Windows 10 для пользователей Windows 7 и Windows 8.1.
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