Microsoft начинает внедрять обновленные иконки в Windows 10

2020-02-21, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Microsoft; [7]
С момента своего запуска операционная система Microsoft Windows 10 представляла собой смесь старых и новых разработок, однако Microsoft решила модернизировать свой интерфейс, предоставив свежий набор значков.

Пользователи, которые используют пакет Microsoft Office, уже знают, как выглядят новые значки для приложений Office, таких как Excel и Word.

В попытке модернизировать внешний вид Windows 10, Microsoft будет предлагать обновленный набор значков в течение нескольких следующих месяцев. Значки обновлений уже доступны для инсайдеров Windows 10 и, в частности, для Preview Build 19569. Обычные пользователи могут ожидать обновления в ближайшие месяцы.

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