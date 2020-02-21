Microsoft начинает внедрять обновленные иконки в Windows 10

С момента своего запуска операционная система Microsoft Windows 10 представляла собой смесь старых и новых разработок, однако Microsoft решила модернизировать свой интерфейс, предоставив свежий набор значков.

Пользователи, которые используют пакет Microsoft Office, уже знают, как выглядят новые значки для приложений Office, таких как Excel и Word.

В попытке модернизировать внешний вид Windows 10, Microsoft будет предлагать обновленный набор значков в течение нескольких следующих месяцев. Значки обновлений уже доступны для инсайдеров Windows 10 и, в частности, для Preview Build 19569. Обычные пользователи могут ожидать обновления в ближайшие месяцы.