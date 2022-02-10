Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStation

Поклонники Call of Duty, которые беспокоятся о том, что предстоящее приобретение Microsoft Activision Blizzard означает для будущего этой франшизы на PlayStation, могут вздохнуть спокойно. Эта серия и другие популярные игры Activision Blizzard не будут эксклюзивными для Xbox — даже после истечения срока действия существующих соглашений Sony с издателем.

Microsoft продолжит делать Call of Duty и другие популярные игры Activision Blizzard доступными на PlayStation в течение срока действия любого существующего соглашения с Activision, — написал президент Microsoft Брэд Смит в своем блоге. И мы пообещали Sony, что также сделаем их доступными на PlayStation после завершения существующего соглашения и в будущем, чтобы поклонники Sony могли продолжать наслаждаться любимыми играми. Мы также заинтересованы в том, чтобы предпринять аналогичные шаги для поддержки успешной платформы Nintendo. Мы считаем, что это правильно для индустрии, для геймеров и для нашего бизнеса.
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