Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStation

Microsoft продолжит делать Call of Duty и другие популярные игры Activision Blizzard доступными на PlayStation в течение срока действия любого существующего соглашения с Activision, — написал президент Microsoft Брэд Смит в своем блоге. И мы пообещали Sony, что также сделаем их доступными на PlayStation после завершения существующего соглашения и в будущем, чтобы поклонники Sony могли продолжать наслаждаться любимыми играми. Мы также заинтересованы в том, чтобы предпринять аналогичные шаги для поддержки успешной платформы Nintendo. Мы считаем, что это правильно для индустрии, для геймеров и для нашего бизнеса.