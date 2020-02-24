Microsoft обновляет системные иконки

С момента запуска операционной системы Windows, компания предлагала солянку старых и новых иконок. Компания решила полностью обновить все иконки.

Первым делом Microsoft обновила иконки пакета Microsoft Office. Теперь они выглядят более современнее. Далее компания обновляет иконки для таких приложений, как Paint, Calendar, Calculator, Skype и т. д. Изменения коснулись и значков рабочего стола, папок. Изменены значки в магазине Microsoft Store.

Обновленные иконки доступны в Windows 10, те кто обновляет операционную систему до WIndows 10 получат автоматически новые иконки.