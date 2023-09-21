Microsoft официально представила Surface Hub 3

Сегодня на своём фирменном мероприятии в Нью-Йорке компания Microsoft представила новейший дисплей Surface Hub 3, передовую версию устройства с сенсорным экраном для совместной работы в крупных компаниях. В отличие от предшественников, Surface Hub 3 поддерживает вертикальный режим работы, позволяя пользователям физически поворачивать экран в вертикальное положение. Также стоит отметить, что Surface Hub 3 представлен в двух диагоналях — 50 и 85 дюймов. Как и в случае с предыдущими устройствами, Surface Hub 3 предназначен для использования в конференц-залах в качестве замены телевизорам и мониторам.

Устройство работает на операционной системе Windows с установленным софтом Microsoft Teams и поддержкой всех тех инструментов на базе искусственного интеллекта, которые были представлены Microsoft ранее. И, конечно, производитель заявил, что Surface Hub 3 в будущем будет поддерживать искусственный интеллект Copilot. В техническом плане Surface Hub 3 как-то существенно удивить не сможет — гаджет оснащён сенсорным дисплеем PixelSense с высоким разрешением 4K и антибликовым покрытием. Кроме того, Microsoft утверждает, что Surface Hub 3 может похвастаться приростом производительности в 60%, но, конечно, стоит такое удовольствие крайне дорого и используют его только в самых крупных компаниях мира. С другой стороны, если такие сенсорные экраны стали нормой, то вскоре они могут появиться и в пользовательском сегменте, что многим упростит жизнь.
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