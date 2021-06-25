Microsoft опубликовала системные требования для Windows 11

Microsoft вчера официально представила свою новейшую версию ОС Windows. Сама операционная система должна быть выпущена позже в этом году, а уже сегодня производитель официально представил системные требования для обновления на Windows 11. Согласно официальным данным американского технологического гиганта, для ПК потребуется процессор с как минимум двумя или более ядрами с тактовой частотой 1 ГГц или выше. Кроме того, системные требования также потребуют не менее 4 ГБ оперативной памяти и не менее 64 ГБ памяти. Заметным требованием для получения права на обновление Windows 11 является необходимость наличия TPM версии безопасности TPM 1.2 или более поздней версии и поддержки SecureBootCapable.

Другими словами, это также означает, что ПК пользователей, работающие на процессорах Intel шестого и седьмого поколений, не имеют права на новое обновление. С другой стороны, ПК на базе AMD серий A и FX не поддерживаются. Аналогичным образом, серия Ryzen 1000 от Team Red и большинство процессоров серии Ryzen 2000 также не будут работать под управлением ОС Windows 11. Кроме того, для Windows 11 потребуется, чтобы в настройках пользователей был как минимум 9-дюймовый дисплей с разрешением 720p. Система также должна будет поддерживать графику DirectX 12 или WDDM2.x. Эти системные требования означают, что некоторые ноутбуки, которым исполнилось всего пару лет, не смогут работать с Windows 11. Хотя владельцы настольных ПК имеют возможность обновить определенные компоненты, такие как ЦП, чтобы иметь право на обновление.