Microsoft отчиталась об успехах в области ИИ и игр

Сегодня компания Microsoft опубликовала свои финансовые результаты за первый квартал 2025 года, которые показали резкий рост доходов от продаж ПО и игр, несмотря на снижение выручки от продаж Xbox. Например, компания заявила, что выручка от продажи контента и сервисов Xbox выросла на 61% в годовом исчислении — что в значительной мере связано с приобретением компании Activision Blizzard. В то же время выручка от продаж оборудования снизилась на 29%, что может быть связано тем, что консоли Microsoft уже давно устарели и продаются просто ужасно, плюс компания работает над доступностью своего подписочного сервиса, а не над тем, чтобы нарастить продажи консолей.

Собственно, в течение квартала Microsoft успела представить новый тариф Xbox Game Pass Standard, а также увеличила стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate. Кроме того, на финансовый успех квартал также повлиял релиз игры Call of Duty: Modern Warfare III в Xbox Game Pass (этот период ещё не включает релиз Call of Duty: Black Ops 6, который состоялся на прошлой неделе). Также важным драйвером роста для компании стала также облачная платформа Intelligent Cloud, общая выручка которой увеличилась на 20% в годовом исчислении и достигла 24,1 миллиарда долларов благодаря сервисам Azure. Выручка от Azure и других облачных сервисов выросла на 33%, из которых 12% обусловлены высоким спросом на ИИ-услуги. Впрочем, это было ожидаемо, потому что производитель явно работает в данном направлении.