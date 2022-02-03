Microsoft отказалась от своих планов по созданию HoloLens 3

Сообщается, что будущее HoloLens от Microsoft неясно, поскольку компания изо всех сил пытается разработать последовательную стратегию смешанной реальности. Согласно Business Insider, в последние месяцы технический гигант отказался от своих планов относительно HoloLens 3. По крайней мере, один из источников издания считает, что гарнитуре пришел конец. Кроме того, источники сообщили, что Microsoft подписала соглашение о сотрудничестве с Samsung для разработки совершенно нового устройства смешанной реальности, что вызвало внутренний раскол в подразделении смешанной реальности.

Однако представитель Microsoft, Фрэнк Шоу отрицает, что HoloLens мертв, назвав его «критической частью планов компании в отношении новых категорий, таких как смешанная реальность и метавселенная». Шоу добавил: «Мы по-прежнему привержены HoloLens и будущему развитию HoloLens». Компания отказалась говорить о партнерстве с Samsung.
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