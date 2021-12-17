Microsoft отказывается от панели управления в последних обновлениях Windows 11

Microsoft, оповещает о завершении устаревшей панели управления в Windows 11. В начале этого года софтверный гигант внес ряд изменений в свой раздел настроек Windows 11, а в этом месяце компания начала тестировать еще больше способов замены функциональности панели управления. В новых тестовых версиях Windows 11 Microsoft переместила расширенные сетевые настройки на новую страницу в приложении «Настройки», которая включает в себя параметры общего доступа к папкам, принтерам и параметры сетевого обнаружения. Некоторые точки входа в настройки сети и устройства в Windows 11 теперь также перенаправляют в приложение «Настройки».

Эти последние изменения происходят после попыток отойти от панели управления в Windows 10. Изначально Microsoft представила отдельное приложение «Настройки» в Windows 8 как способ переделать традиционную панель управления. Они существовали друг с другом по причинам устаревшей поддержки, точно так же, как у Microsoft было два браузера (Internet Explorer и Microsoft Edge) внутри Windows 10. Microsoft описывает эти последние изменения как «постоянные усилия по переносу настроек из панели управления в приложение настроек». Таким образом, очевидно, что Microsoft стремится очистить эту область Windows и в конечном итоге убрать панель управления с платформы.
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