Microsoft планирует обновить иконки для Windows 10

Microsoft, намеревается добавить новые значки в операционную систему Windows 10. Обновление заменит старые значки на новые.

Программы Office Word, Excel и Outlook, а также на Windows Explorer будет новая иконка. Символы для ярлыков программ, будильника и часов, а также приложения контактов также получат новый значок.

Microsoft в настоящее время работает над новым логотипом Windows 10. Компания планирует использовать новые значки для обозначения инноваций и изменений. По словам Фридмана, более 100 символов были разработаны для нового облика Windows 10 и соответствующих программ. Новые значки станут доступны в следующем году.