Microsoft планирует отказаться от 32-разрядной версии ОС Windows 10

Начиная с последнего обновления операционной системы Windows 10 мая 2020 года, Microsoft будет придерживаться плана, то есть, постепенно отказываться от 32-разрядной версии операционной системы. Все последующие системы будут использовать 64-разрядную систему.

Для пользователей, кто не является производителем оборудования и до сих пор использует 32-разрядную систему, компания обещала продолжать поддержку. Будут выходить обновления безопасности и другие обновления. Таким образом, компания Microsoft планирует больше не использовать 32-разрядную операционную систему.
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