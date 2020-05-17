Microsoft планирует отказаться от 32-разрядной версии ОС Windows 10

Начиная с последнего обновления операционной системы Windows 10 мая 2020 года, Microsoft будет придерживаться плана, то есть, постепенно отказываться от 32-разрядной версии операционной системы. Все последующие системы будут использовать 64-разрядную систему.

Для пользователей, кто не является производителем оборудования и до сих пор использует 32-разрядную систему, компания обещала продолжать поддержку. Будут выходить обновления безопасности и другие обновления. Таким образом, компания Microsoft планирует больше не использовать 32-разрядную операционную систему.