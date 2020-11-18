Microsoft планирует создать собственный чип

Некоторое время назад компания Microsoft создала некий чип, который отвечает за проверку подлинности контента на консолях уже прошлого поколения. Этот чип не дает пользователям запускать нелицензионный продукт, так что поиграть в пиратские игры просто не выйдет. Теперь нечто подобное производитель планирует разработать и для консолей нового поколения, так что в ближайшем будущем Microsoft планирует заключить договор с Intel, AMD и прочими крупными производителями процессоров, чтобы те устанавливали данный чип в свои процессоры перед производством. Это достаточно интересное решение, так как в итоге это позволит побороть пиратство и решить некоторые проблемы с критическими уязвимостями. Вот только когда этот чип выйдет и когда его поставят на топовые процессоры — вопрос.