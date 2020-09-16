Microsoft подготовила много эксклюзивов для своей консоли

Глава компании Take-Two Interactive, которая издает игры вроде GTA V, уже познакомился с играми, которые компания Microsoft подготовила для релиза своей игровой приставки Xbox Series X. Оказалось, что производитель понял свою ошибку с прошлым поколением консолей, так что теперь на старте у приставки будет приличный арсенал игр, которыми издатель действительно может привлечь внимание аудитории. Конечно, он решил не рассказывать, какие именно проекты получит консоль, но сообщил, что там будет на что посмотреть. Теперь ожидаем полноценного анонса игр для данной консоли, чтобы можно было более предметно говорить о преимуществах или недостатках данного решения. Вопрос только в стоимости игр — она ведь тоже заметно выросла.