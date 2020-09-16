Microsoft подготовила много эксклюзивов для своей консоли

Глава компании Take-Two Interactive, которая издает игры вроде GTA V, уже познакомился с играми, которые компания Microsoft подготовила для релиза своей игровой приставки Xbox Series X. Оказалось, что производитель понял свою ошибку с прошлым поколением консолей, так что теперь на старте у приставки будет приличный арсенал игр, которыми издатель действительно может привлечь внимание аудитории. Конечно, он решил не рассказывать, какие именно проекты получит консоль, но сообщил, что там будет на что посмотреть. Теперь ожидаем полноценного анонса игр для данной консоли, чтобы можно было более предметно говорить о преимуществах или недостатках данного решения. Вопрос только в стоимости игр — она ведь тоже заметно выросла.

Комментарии и отзывы Xbox Series X
Обзоры:
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75Лучший домашний кинотеатр. Canton Movie 75
Новости:
Huawei Qingyun W510 готовят к релизу

Несмотря на то, что компания Huawei сейчас переживает не лучшие времена, производитель все еще пытается р...
PlayStation 5 все же выпустят в нужном количестве

Буквально несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Sony якобы...
Себестоимость PS5 составляет 600 долларов

Чем ближе релиз новой игровой приставки PS5, тем больше новостей вокруг продукта. Теперь вот инсайдер, ко...
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизациейОбзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией
ASUS анонсировала жидкостный кулер серии...
ASUS анонсировала жидкостный кулер серииASUS анонсировала жидкостный кулер серии TUF Gaming LC RGB. Представлено два варианта, с радиатором на 12...
Глобальные Redmi Note 7 получили Android...
Глобальные Redmi Note 7 получили AndroidКомпания Xiaomi выпустила фирменную надстройку MIUI 11 на базе операционной системы Android 10 для владел...
Смартфон-ротатор LG Wing оценен в €1100...
Смартфон-ротатор LG Wing оценен в €1100Компания LG Electronics пополнила ассортимент необычных смартфонов моделью LG Wing, которая выделяется до...
Redmi анонсировала игровой ноутбук серии...
Redmi анонсировала игровой ноутбук серииПроизводитель смартфонов Redmi анонсировала свой первый игровой ноутбук Redmi G. Ноутбук предлагает высок...
Polar Unite выглядят шикарно...
Polar Unite выглядят шикарноВ последнее время умные часы и все, что связано с этой темой, пользуется довольно приличной популярностью...
Лучший чехол для Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Лучший чехол для Xiaomi Mi 9 Pro 5GКрупные производители смартфонов понимают, что современного пользователя очень тяжело привлечь к новому с...
Новейшие сверхпортативные ноутбуки преми...
Новейшие сверхпортативные ноутбуки премиYoga 9i и Yoga Slim 9i - это новейшие сверхпортативные ноутбуки премиум-класса от Lenovo. ...
В Китае сняли фильм в 8К-разрешении...
В Китае сняли фильм в 8К-разрешенииКакое-то время назад пользователи с большим трудом воспринимали 4К-разрешение, говоря о том, что и Full H...
Представлен легкий портативный монитор A...
Представлен легкий портативный монитор AНа платформе Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для портативного сенсорного монитора AirTab...
Helio G95 - самый мощный процессор от Me...
Helio G95 - самый мощный процессор от MeMediaTek анонсировала самый мощный мобильный процессор для игр - Helio G95. ...
Смартфон OPPO A72 5G получил 90-Гц экран...
Смартфон OPPO A72 5G получил 90-Гц экранКомпания OPPO представила смартфон A72 5G, который получил 5G-модем. Новинку оснастили восьмиядерной плат...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mm...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mmВ сети появилась подборка фотографий, сделанных на объектив Fujifilm XF 50mm F/1.0 R WR. Данная линза для...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумуляторомОбзор Artway AV-400 MAX Power. Видеорегистратор с емким аккумулятором
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникОбзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor