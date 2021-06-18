Microsoft подтвердила, что Windows 11 на самом деле слили

Некоторое время назад на просторах интернета появился образ операционной системы Windows 11, который мгновенно разлетелся по разным ресурсам, и скачать сейчас его можно даже на самых непопулярных торрентах. Однако многие пользователи были уверены, что это не официальная сборка от компании Microsoft, а какая-то переделанная сборка от умельцев, которая никакого отношения к официальному релизу не имеет. Вот только сегодня ситуация изменилась, когда компания Microsoft подала в суд на китайский форум, на котором изначально данный образ появился. В судебном иске указано, что данный форум нарушил авторские права компании Microsoft, распространяя лицензионный контент себя на платформе. Учитывая, что помимо данного образа на форуме больше ничего не выкладывали, связь кажется очевидной.

Исходя из данного искового заявления становится ясно, что на самом деле в руки пользователей попал именно официальный образ операционной системы Windows 11, который был слит одним из журналистов, проживающим в Китае. Вероятность того, что форум действительно накажут, очень маловероятна, так как на самом деле китайское правительство и китайская судебная система довольно редко одобряет подобное исковое заявление. Более того, основатели форума не несут ответственности за контент, который распространяется на их платформе, так что суд с большой долей вероятности никого не накажет. Но теперь мы хотя бы можем с уверенностью сказать, что это официальная Windows 11.