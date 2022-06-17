Microsoft помогла геймерам на ПК

Microsoft добавляет полезную функцию в приложение Xbox для ПК, которая должна помочь вам сэкономить время, если окажется, что ваша система не сможет запустить определенную игру. Компания начала тестировать индикатор производительности игры в декабре и сейчас внедряет этот инструмент. «Приложение сравнивает производительность игры на ПК с такими же характеристиками, как у вас, чтобы сделать прогноз того, насколько хорошо мы ожидаем, что игра будет работать», — написала в блоге Xbox Тила Нгуен, старший менеджер по продукту Xbox Experiences. «Если ваш компьютер не подходит для запуска требовательной к графике игры, вы сможете просмотреть системные требования игры, чтобы получить более подробную информацию о том, что вам нужно сделать».

Вы можете не увидеть проверку производительности для каждой игры, так как Microsoft может не иметь достаточно информации о компьютерах других игроков, чтобы дать рекомендацию. Это особенно касается новых игр с меньшей базой установок. Это удобный инструмент, который избавит вас от напрасных усилий, даже если вы будете разочарованы, узнав, что игра, которую вы так ждали, не будет работать на вашей системе. Это может быть особенно приятно для тех, у кого есть ограничение по трафику. Эта функция должна помочь им избежать потери драгоценных данных, предлагая им воздержаться от загрузки игры, в которую они на самом деле не могут играть. Это также может уберечь игроков от обращения к сторонним средствам проверки системных требований, которые иногда заносят вирусы.