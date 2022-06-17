Microsoft помогла геймерам на ПК

Вы можете не увидеть проверку производительности для каждой игры, так как Microsoft может не иметь достаточно информации о компьютерах других игроков, чтобы дать рекомендацию. Это особенно касается новых игр с меньшей базой установок. Это удобный инструмент, который избавит вас от напрасных усилий, даже если вы будете разочарованы, узнав, что игра, которую вы так ждали, не будет работать на вашей системе. Это может быть особенно приятно для тех, у кого есть ограничение по трафику. Эта функция должна помочь им избежать потери драгоценных данных, предлагая им воздержаться от загрузки игры, в которую они на самом деле не могут играть. Это также может уберечь игроков от обращения к сторонним средствам проверки системных требований, которые иногда заносят вирусы.