Microsoft представила Surface Hub 2S за 23 тысячи долларов

Вчера компания Microsoft официально представила второе поколение корпоративного дисплея Surface Hub 2S, который разрабатывался, конечно же, не для обычных пользователей, а для проведения презентаций и различного рода конференций в рамках крупной компании. Новое устройство имеет тонкий корпус и крайне привлекательный дизайн, сочетает в себе функции дисплея, проектора, видеоконференцсистемы и доски для записей с поддержкой сенсорного ввода, естественно. Управлять новейшим дисплеем Surface Hub 2S можно как при помощи сенсорного экрана, так и голосом, что, безусловно очень важное нововведение, особенно на фоне развития функций искусственного интеллекта и распознавания голосовых команд. Например, можно будет просто дать команду открыть слайды или открыть следующий слайд, чтобы система это поняла и реализовала.

Помимо этого, устройство может быть использовано для совместной работы над проектами в режиме реального времени с помощью программных продуктов Microsoft Teams и Whiteboard — сразу несколько сотрудников компании могут выполнять поставленные задачи одновременно, создавая или редактируя контент без особого труда. В техническом же плане Surface Hub 2S оснащён 4K-дисплеем диагональю 85 дюймов, основан на платформе Windows 10 и имеет цену от 22 999 долларов. Это, безусловно, крайне дорогое удовольствие, но для корпоративного сектора и крупных компаний, которые будут это использовать, технология не очень уж и дорогая.
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