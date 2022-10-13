Microsoft представила Surface Studio 2 Plus

На современном рынке компьютеров практически не осталось решений в стиле «всё-в-одном» — рынок показал, что на самом деле пользователи не горят желанием покупать компьютеры, которые потом нельзя апгрейдить. Но в Microsoft решили иначе, представив миру достаточно привлекательный моноблок Surface Studio 2 Plus с сенсорным экраном и огромной диагональю. Это персональный компьютер, который можно использовать как со стандартными элементами ввода вроде клавиатуры и мышки, так и в формате огромного планшета для рисования, создания заметок, коррекции изображений и не только. Вариантов на самом деле огромное множество, вопрос скорее в том, как именно вы планируете использовать это устройство в повседневной жизни. Всё же сенсорный дисплей нужен не всем.

Соответственно, если вам не нужна функция сенсорного ввода, то какой смысл платить за такого рода компьютер — львиная доля его цены заложена именно в функцию сенсорного экрана. При этом производитель почему-то решил использовать исключительно процессоры Intel Core 11-го поколения и видеокарту не выше RTX 3060, так что с производительностью здесь будут определённые проблемы. С другой стороны, это не игровой компьютер, а больше рабочая машина для офиса или образовательной среды, так что пользователю этой производительности должно быть более чем достаточно. Будем надеяться, что в будущем подобных компьютеров будет гораздо больше, особенно если учитывать популярность работы на дому.