Microsoft представила док-станцию Audio Dock

Сегодня компания Microsoft представила не только новые ноутбуки и компьютер в формате моноблока, но и достаточно интересный гаджет для повседневного использования в самых разных ситуациях. Речь идёт о док-станции Audio Dock, которая выглядит крайне привлекательно и при этом обладает достаточно приятным набором функций. Начать стоит с того, что это условно портативная колонка, которую можно подключить к источнику питания как проводным, так и беспроводным путём. После этого пользователь может выводить на устройство музыку со своего компьютера, например, что крайне удобно, если у вас нет желания покупать огромные стационарные колонки. Более того, пользователь может с удовольствием подключать к этой док-станции различную периферию.

В Audio Dock расположен порт HDMI, что позволяет выводить изображение на дополнительный монитор, например, плюс имеется два порта USB Type-C и один порт USB Type-A. За счет этого вы можете подключить больше периферии, так как у пользователя иногда в ноутбуке, например, может не быть какого-либо порта для вывода картинки или подключения принтера. Получается очень удобное решение — вы можете брать ноутбук на работу, а дома подключать его к док-станции, чтобы выводить картинку на внешний монитор, получать более качественное звучание и дополнительные порты под принтер и прочую периферию. Пока что нет информации о стоимости новинки, но выглядит решение более чем привлекательно, особенно в плане дизайна.
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