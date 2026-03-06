Microsoft представила консоль Project Helix

Аша Шарма, недавно назначенная генеральным директором Microsoft Gaming и новым руководителем Xbox после ухода Фила Спенсера, намекнула на консоль Xbox следующего поколения в публикации на своей личной странице в социальных сетях. Теперь известно, что устройство носит кодовое название Project Helix — Шарма раскрыла это кодовое название и показала, как может выглядеть обновлённый логотип Xbox. Также она намекнула, что новая консоль будет «лидировать по производительности и запускать игры Xbox и ПК». Это фактически подтверждает прежние сообщения о том, что следующее поколение консолей Xbox станет гибридом ПК и консоли и обеспечит огромный скачок производительности по сравнению с нынешним поколением, включая Xbox Series S, а также сможет запускать игры из обеих библиотек.

При этом аналитики отмечают, что какой бы ни оказалась Project Helix, есть большая вероятность, что устройство будет очень дорогим. При этом огромное число игроков уже находится в экосистеме PlayStation или вовсе перешло на ПК, поэтому сложно представить, как даже сверхмощная новая консоль сможет радикально изменить ситуацию на рынке аппаратного обеспечения. Более того, сейчас на фоне значительного роста цен на оперативную память и твердотельные накопители многие пользователи просто отказываются от традиционного десктопного гейминга в пользу иных видов развлечений, что тоже ударит по спросу на консоль на момент официального релиза. Но продукт всё же весьма интересный.