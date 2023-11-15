Microsoft представила собственный процессор Azure Maia для работы с ИИ

Microsoft официально представила свою собственную линейку AI-чипов (чипы, разработанные для технологий на базе искусственного интеллекта) — речь идёт про графические чипы Azure Maia и Azure Cobalt, которые должны предоставить компании передовую производительность на рынке. Впрочем, появление собственной продукции для работы с искусственным интеллектом от Microsoft не является сюрпризом, поскольку компания уже долгое время говорила о разработке внутренних решений. Преимущество Microsoft здесь заключается в том, что она может оптимизировать AI-чипы в соответствии с облачными и AI-нагрузками компании, получив наибольшую эффективность в процессе работы.

С помощью возможностей уже созданных программных ресурсов Microsoft планирует объединить аппаратные средства для создания конечного продукта, который поможет компании продвигаться в будущем в плане мощности, производительности, устойчивости и стоимости. И это вполне понятно — сейчас на рынке лидером является компания NVIDIA, которая обеспечивает буквально 80% всего рынка графических ускорителей для ИИ. И если у компании есть монополия, то она может повышать цены и активно реинвестировать средства, чтобы оставаться на пике. Дабы иметь шансы тягаться с такими гигантами на рынке, Microsoft приняла решение пойти своим путём и создать собственные чипы. Правда, что вполне ожидаемо, продаваться всем желающим они не будут. Вероятно, они вообще не будут продаваться за пределами Microsoft.