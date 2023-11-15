Microsoft представила собственный процессор Azure Maia для работы с ИИ

Microsoft официально представила свою собственную линейку AI-чипов (чипы, разработанные для технологий на базе искусственного интеллекта) — речь идёт про графические чипы Azure Maia и Azure Cobalt, которые должны предоставить компании передовую производительность на рынке. Впрочем, появление собственной продукции для работы с искусственным интеллектом от Microsoft не является сюрпризом, поскольку компания уже долгое время говорила о разработке внутренних решений. Преимущество Microsoft здесь заключается в том, что она может оптимизировать AI-чипы в соответствии с облачными и AI-нагрузками компании, получив наибольшую эффективность в процессе работы.

С помощью возможностей уже созданных программных ресурсов Microsoft планирует объединить аппаратные средства для создания конечного продукта, который поможет компании продвигаться в будущем в плане мощности, производительности, устойчивости и стоимости. И это вполне понятно — сейчас на рынке лидером является компания NVIDIA, которая обеспечивает буквально 80% всего рынка графических ускорителей для ИИ. И если у компании есть монополия, то она может повышать цены и активно реинвестировать средства, чтобы оставаться на пике. Дабы иметь шансы тягаться с такими гигантами на рынке, Microsoft приняла решение пойти своим путём и создать собственные чипы. Правда, что вполне ожидаемо, продаваться всем желающим они не будут. Вероятно, они вообще не будут продаваться за пределами Microsoft.
Intel Core i9-14900K Оказался мощнее AMD Ryzen 9 7950X3D…
Сегодня появились результаты тестов из бенчмарка Geekbench, которые указывают на возможности новых процес…
Intel готовит к продаже процессоры нового поколения по весьм…
Буквально несколько дней назад компания Intel официально представила свои новые процессоры 14-го поколени…
Процессоры Intel проиграли моделям AMD в игровых тестах…
Впервые за многие годы компания Intel проиграла гонку за максимальную производительность в видеоиграх, по…
Intel Core Ultra 9 185H появился в бенчмарках…
Сегодня появилась информация о том, что процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 9 185H появился в базе дан…
Intel Core i9-14900K подорожал на 16% …
Процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake уже считаются одними из лучших процессоров для игр на всём р…
Intel Core i7-14700K прошёл тестирование в Китае…
Стоит напомнить, что ранее мы уже видели утечку информации о процессоре Intel Core i7-14700K с приростом …
Intel Core i9-14900K оказался на 10% быстрее предшественника…
Инсайдеры сообщают, что новые процессоры компании Intel получат прирост тактовой частоты при сохранении п…
Процессоры Intel Meteor Lake всё же выйдут на ПК…
Некоторое время назад представители компании Intel официально сообщили о том, что они не планируют новое …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor