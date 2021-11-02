Microsoft представила виртуальные офисы в Teams

Meta, возможно, сейчас привлекает к себе больше всего внимания, но это далеко не единственная компания, изучающая, как мы можем использовать виртуальные события на различных устройствах. В начале этого года Microsoft представила нам свое видение, представив Mesh — платформу для виртуальных встреч, которые могут проводиться с помощью HoloLens 2, гарнитур смешанной реальности, компьютеров и смартфонов. Однако пройдет некоторое время, прежде чем мы перейдем к встречам в качестве голографических проекций, поэтому Microsoft анонсирует кое-что более обоснованное: Mesh for Teams. Как и следовало ожидать, презентация сочетает в себе виртуальные среды и персонажей, которые предлагает Mesh, с устоявшейся системой совместной работы Teams на рабочем месте. Например, вместо того, чтобы прыгать на собрание Teams с помощью веб-камеры, вы можете появиться в виде настраиваемого аватара, который говорит и оживляет вместе с вашим голосом.

В конце концов, Microsoft планирует анимировать ваш аватар, отслеживая ваше лицо и движения с помощью веб-камеры, что должно стать еще лучше, когда вы подойдете к устройствам с большим количеством микрофонов, камер и датчиков, таких как HoloLens 2. В дополнение к аватарам, Mesh for Teams также будет включать готовые иммерсивные пространства для виртуального общения. Это может позволить группам создать индивидуальное пространство для встреч, очень похожее на настоящий офис. Виртуальный чат за кофе с вашим аватаром может оказаться менее стрессовым, чем включение камеры. Microsoft заявляет, что со временем компании смогут сами проектировать помещения, что позволит им отражать их настоящие офисы.
Комментарии и отзывы Microsoft Teams
Гарнитура Varjo Aero VR предлагает качество воспроизведения …
Гарнитура Varjo Aero VR предлагает качество воспроизведения Сегодня Varjo официально запустила свою новую гарнитуру Aero VR, открывая предварительные заказы на обору…
Представлены новые мини-ПК Simply NUC Cypress AMD Ryzen…
Представлены новые мини-ПК Simply NUC Cypress AMD RyzenНа этой неделе производитель компактных компьютеров Simply добавил 3 новые системы мини-ПК Cypress Long L…
Facebook представила умные часы с двумя объективами…
Facebook представила умные часы с двумя объективамиУмные очки от Facebook и Ray-Ban наконец-то официально представили — они называются Ray-Ban Stories. Тем …
Netgear представляет первую в мире четырехдиапазонную систем…
Netgear представляет первую в мире четырехдиапазонную системNetgear на этой неделе представила первый в мире четырехдиапазонную систему WiFi 6E, Orbi Mesh WiFi 6E Sy…
Xiaomi представила робота CyberDog…
Xiaomi представила робота CyberDogXiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонс…
Утверждена спецификация беспроводной зарядки NFC Forum 2.0…
Утверждена спецификация беспроводной зарядки NFC Forum 2.0В этом месяце форум NFC, глобальная ассоциация по стандартам и пропаганде технологии беспроводной связи б…
iMicro Q2p поляризационный телефонный микроскоп с увеличение…
iMicro Q2p поляризационный телефонный микроскоп с увеличениеiMicro Q2p - это новый крошечный телефонный микроскоп, предназначенный для использования практически с лю…
Amazon и Verizon создадут 5G-интернет через спутники…
Amazon и Verizon создадут 5G-интернет через спутникиИнтернет-спутники Amazon будут задействованы для расширения охвата широкополосным доступом к интернету в …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor