Microsoft представила виртуальные офисы в Teams

Meta, возможно, сейчас привлекает к себе больше всего внимания, но это далеко не единственная компания, изучающая, как мы можем использовать виртуальные события на различных устройствах. В начале этого года Microsoft представила нам свое видение, представив Mesh — платформу для виртуальных встреч, которые могут проводиться с помощью HoloLens 2, гарнитур смешанной реальности, компьютеров и смартфонов. Однако пройдет некоторое время, прежде чем мы перейдем к встречам в качестве голографических проекций, поэтому Microsoft анонсирует кое-что более обоснованное: Mesh for Teams. Как и следовало ожидать, презентация сочетает в себе виртуальные среды и персонажей, которые предлагает Mesh, с устоявшейся системой совместной работы Teams на рабочем месте. Например, вместо того, чтобы прыгать на собрание Teams с помощью веб-камеры, вы можете появиться в виде настраиваемого аватара, который говорит и оживляет вместе с вашим голосом.

В конце концов, Microsoft планирует анимировать ваш аватар, отслеживая ваше лицо и движения с помощью веб-камеры, что должно стать еще лучше, когда вы подойдете к устройствам с большим количеством микрофонов, камер и датчиков, таких как HoloLens 2. В дополнение к аватарам, Mesh for Teams также будет включать готовые иммерсивные пространства для виртуального общения. Это может позволить группам создать индивидуальное пространство для встреч, очень похожее на настоящий офис. Виртуальный чат за кофе с вашим аватаром может оказаться менее стрессовым, чем включение камеры. Microsoft заявляет, что со временем компании смогут сами проектировать помещения, что позволит им отражать их настоящие офисы.