Microsoft представляет Project Silica, долговечный оптический носитель на основе кварцевого стекла

2019-11-05, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Project Silica; [18]
Компания Microsoft, занимающаяся облачными вычислениями, представила Project Silica, устройство хранения данных в холодных условиях, которое выдержало испытание временем. По сути, это оптический носитель, квадратный кусок стекла размером 7,5 см х 7,5 мм х 2 мм, в котором можно хранить до 75,6 ГБ данных (включая код с исправлением ошибок). В отличие от обычных оптических носителей, таких как CD или Blu-ray, в которых для обозначения единиц и нулей используются травильные ямы различной длины на пластиковой подложке.

CD обычно может хранить данные в течение 1-2 столетий при условии, что диск хранится правильно. После этого пластический физический уровень разрушается, теряя целостность данных. Project Silica, с другой стороны, разработан так, чтобы быть устойчивым не только в коробке, но и вне ее. СМИ могут «противостоять кипячению в горячей воде, выпеканию в духовке, приготовлению в микроволновой печи, затоплению, очистке, размагничиванию и другим экологическим угрозам, которые могут разрушить бесценные исторические архивы или культурные сокровища, если что-то пойдет не так»- заявляет Microsoft.

   

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