Microsoft представляет Windows 11 SE, новый конкурент Chrome OS

Microsoft создала новую версию Windows 11, предназначенную для студентов и школ. Windows 11 SE будет поставляться исключительно на недорогих ноутбуках, созданных для учебных заведений.

Windows 11 SE использует другой подход к выпуску Windows для школ, и это аналогичное направление, в котором Microsoft изначально двигалась с Windows 10X до ее отмены. Windows 11 SE будет доступна только на новых недорогих устройствах и только для учебных заведений и образовательных учреждений. Хотя Windows 11 SE, естественно, оптимизирована для Microsoft Edge, Office и облачных служб Microsoft, она не ограничивается только приложениями Microsoft.

Windows 11 SE не будет поставляться с Microsoft Store. Вместо этого Microsoft разрешает ИТ-администраторам использовать некоторые сторонние приложения на устройствах SE. В этот список приложений входят Chrome и Zoom, но Microsoft еще не поделилась окончательным списком одобренных приложений.

Windows 11 SE также будет поставляться с новыми красочными обоями Bloom по умолчанию и некоторыми изменениями в способе объединения приложений. Windows 11 SE будет доступна только на недорогих ноутбуках, которые продаются школам. Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo и Positivo в ближайшие месяцы выпустят ноутбуки с Windows 11 SE.
Комментарии и отзывы Windows 11 SE
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