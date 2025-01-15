Microsoft прекращает поддержку офиса для Windows 10

Сегодня компания Microsoft официально объявила о том, что перестанет поддерживать приложения Office (или Microsoft 365) на Windows 10 к концу этого года. Дата прекращения поддержки совпадает с окончанием поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года. Это означает, что пользователям и бизнесу, которые используют приложения Microsoft 365, придётся обновиться до Windows 11. И хотя поддержка Office на Windows 10 завершится в октябре, сами приложения продолжат работать. Однако Microsoft предупреждает, что со временем могут возникать проблемы с производительностью и надёжностью, которые сама компания исправлять уже не будет. И на самом деле это вполне логично, потому что в 2025 году компания Microsoft активно продвигает переход на Windows 11, называя этот год «годом обновления ПК до Windows 11».

Более того, на выставке CES 2025 компания заявила, что обновление старого ПК на Windows 10 в этом году станет приоритетом — важнее покупки нового телевизора или смартфона. Тем не менее, переход на Windows 11 идёт медленно, поскольку многие устройства не соответствуют строгим аппаратным требованиям новой ОС. Кроме того, компания Microsoft уже подтвердила, что требование наличия модуля TPM 2.0 для Windows 11 является критическим и снимать его не будут, что исключает возможность обновления для старых машин. Теперь вот пришло время отобрать у пользователей и возможность работать с офисным пакетом — это довольно агрессивный шаг, чтобы люди переходили на новую ОС.