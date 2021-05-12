Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Поддержка операционных систем прошлых поколений — довольно дорогое удовольствие для разработчиков, так что даже крупные компании отказываются от устаревших операционных систем, чтобы не тратить ресурсы впустую. Именно по этой причине представители компании Microsoft сегодня официально заявили, что компания прекращает поддержку Windows 10, а точнее Windows 10 November 2019 Update (1909) и двух более старых версий системы. Теперь данные версии системы не будут получать апдейты, а значит, патчи безопасности тоже приходить не будут. Потенциально это достаточно опасно для большинства пользователей, так как если есть дыры в безопасности, которые не закрываются патчами, то злоумышленники могут ими воспользоваться.

Впрочем, пользователям, которые работают в корпоративном секторе, переживать не стоит, так как их версию системы компания будет поддерживать еще примерно год. Но, с другой стороны, это довольно странное решение не обновлять ОС до более свежих версий, учитывая, что на текущий момент мажорных апдейтов нет — все обновления исправляют мелкие баги и недоработки, плюс вносят свежие патчи безопасности. И, соответственно, ничего плохого в этом нет — лучше сейчас обновить систему, чем потом обнаружить, что она уже не обновляется и потенциально подвержена атакам со стороны злоумышленников разного формата. Настоятельно рекомендуем проверить версию своей ОС и обновить её, если она входит в список версий, которые больше не будут получать апдейты.