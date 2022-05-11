Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10 версии 20H2

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Речь идет о Windows 10 версии 20H2 (большое обновление за октябрь 2020 года). Эта версия принесла пользователям Windows 10 множество новых функций, в том числе изменения в меню «Пуск» и панели задач, улучшенные уведомления и расширенные возможности планшета. Это также была первая версия Windows 10 с предустановленным браузером Edge на основе Chromium. Кроме того, она была признана самой стабильной среди многочисленных версий Windows 10. Однако срок службы Windows 10 версии 20H2 истекает.

С 10 мая 2022 г. устройства с Windows 10 20H2 больше не будут получать обновления безопасности, а служба поддержки посоветует установить более новую версию ОС. Прекращена поддержка следующих вариантов: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education и Windows 10 Pro for Workstations. Стоит отметить, что Windows 10 20H2 в редакциях Enterprise, Education и IoT Enterprise продолжит получать поддержку до 9 мая 2023 года. Между тем, еще в январе Microsoft планировала начать автоматический перевод пользователей на более современную версию ОС — 21H2, выпущенную в ноябрь 2021.