Microsoft прекратила разработку HoloLens 3

Сообщается, что будущее HoloLens от Microsoft неясно, поскольку компания изо всех сил пытается разработать последовательную стратегию смешанной реальности. Согласно Business Insider, в последние месяцы технический гигант отказался от своих планов относительно HoloLens 3. По крайней мере, один из источников издания считает, что гарнитуре пришел конец. Кроме того, источники сообщили, что Microsoft подписала соглашение о сотрудничестве с Samsung для разработки совершенно нового устройства смешанной реальности, что вызвало внутренний раскол в подразделении смешанной реальности. Это звучит достаточно грустно, так как если такой гигант отказался от собственной разработки, то что же будет с мелкими игроками.

Однако представитель Microsoft Фрэнк Шоу отрицал, что HoloLens мертв, назвав его «критической частью планов компании в отношении новых категорий, таких как смешанная реальность и метавселенная». Шоу добавил: «Мы по-прежнему привержены HoloLens и будущему развитию нашей платформы». При этом компания отказалась говорить с Business Insider о партнерстве с Samsung. Сотрудники подразделения смешанной реальности, с которыми разговаривали журналисты американского издания, сказали, что разные фракции внутри команды спорят о том, на какой области сосредоточиться. Некоторые считают, что команде следует удвоить усилия на собственном оборудовании, в то время как другие считают, что лучше разработать программную платформу для метавселенной, которую могут использовать другие компании.