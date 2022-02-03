Microsoft прекратила разработку HoloLens 3

Однако представитель Microsoft Фрэнк Шоу отрицал, что HoloLens мертв, назвав его «критической частью планов компании в отношении новых категорий, таких как смешанная реальность и метавселенная». Шоу добавил: «Мы по-прежнему привержены HoloLens и будущему развитию нашей платформы». При этом компания отказалась говорить с Business Insider о партнерстве с Samsung. Сотрудники подразделения смешанной реальности, с которыми разговаривали журналисты американского издания, сказали, что разные фракции внутри команды спорят о том, на какой области сосредоточиться. Некоторые считают, что команде следует удвоить усилия на собственном оборудовании, в то время как другие считают, что лучше разработать программную платформу для метавселенной, которую могут использовать другие компании.